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Метеозависимым приготовиться. Солнце выбрасывает облака плазмы, грядет магнитная буря

Метеозависимым приготовиться. Солнце выбрасывает облака плазмы, грядет магнитная буря

Во вторник и среду, 8 и 9 сентября 2026 года, на Земле прогнозируются магнитные бури, пишет "Интерфакс".

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