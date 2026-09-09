Организаторы челябинского книжного фестиваля «Рыжий Фест» рассказали о трендах в литературе

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября, ФедералПресс. С 17 по 20 сентября в Челябинске в седьмой раз пройдет Всероссийский книжный фестиваль и Южно-Уральская книжная ярмарка «Рыжий фест».
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