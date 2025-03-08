Глава МИД КНР: дипломатия главы государства способствовала позитивным и глубоким изменениям в отношениях Китая с миром

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Благодаря дипломатии главы государства отношения Китая с миром претерпели позитивные и глубокие изменения, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.