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Китай

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Глава МИД КНР: дипломатия главы государства способствовала позитивным и глубоким изменениям в отношениях Китая с миром

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Благодаря дипломатии главы государства отношения Китая с миром претерпели позитивные и глубокие изменения, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.

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