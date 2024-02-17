«Возможно, когда он это сделает…» — названы условия прощения Филиппа Киркорова

Вчера состоялась пресс-конференция в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по случаю массовой отмены звезд, где обсуждались публичные личности, которых либо уже внесли в список запрещенных, либо только планируют.
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