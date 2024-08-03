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«Боруссия» арендовала Коуто у «Ман Сити» с правом выкупа за 25 млн евро плюс бонусы. Защитник играл в «Жироне» в прошлом сезоне

«Боруссия» арендовала Коуто у «Ман Сити» с правом выкупа за 25 млн евро плюс бонусы. Защитник играл в «Жироне» в прошлом сезоне

Немецкий клуб сообщил о переходе 22-летнего защитника. «Боруссия» арендовала футболиста у «Манчестер Сити» до июня 2025 года с правом выкупа, который, как сообщалось ранее, составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

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