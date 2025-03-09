NatComms: обнаружены устойчивые к препаратам штаммы грибка Aspergillus fumigatus

Британские ученые из Манчестерского университета обнаружили, что штаммы грибка Aspergillus fumigatus, одного из самых опасных патогенов в мире, не только устойчивы к существующим противогрибковым препаратам, но и в пять раз чаще развивают устойчивость к новым методам лечения, находящимся в разработке.