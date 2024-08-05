В Сочи планируют построить железную дорогу Адлер — Черкесск — Кисловодск

В схеме территориального планирования генплана Сочи учтено строительство железной дороги Адлер — Черкесск — Кисловодск, заявила 5 августа специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генплана города Елена Павленко.
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