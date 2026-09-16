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Калининградской области выделили более 500 млн руб. для поддержки авиаперевозок

Калининградской области выделили более 500 млн руб. для поддержки авиаперевозок

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минтранс России выделил Калининградской области более 500 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок.

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