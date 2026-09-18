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Пронедра

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Премьер Польши потребовал от президента Навроцкого убрать пост об уступке земель

Премьер Польши потребовал от президента Навроцкого убрать пост об уступке земель

Публичная перепалка между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском разгорелась после выступления главы государства во Влодаве 17 сентября.

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