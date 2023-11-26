На КПП Леушень - Албица введены ограничения на движение грузовых автомобилей, въезжающих в Румынию. В связи с сильным снегопадом, в том числе перекрытием некоторых дорог общего пользования, румынская сторона временно запрещает движение грузовых автомобилей.