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Минюст Украины: Киев не пойдёт на мир с Москвой без репараций

Минюст Украины: Киев не пойдёт на мир с Москвой без репараций

Замглавы Минюста Украины Ирина Мудра заявила, что республика не согласится на мирный договор с Россией без репараций.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Не будет укрорейха - и вопроса репараций не будет.
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12 час.
Надежда
Ну, слушай, зачем ты взяла себе несоответствующую уму кличку, скорее, нужно было назваться ТУПАЯ!) Запомни, неоспоримую вещь, Репарации выплачивает ПРОИГРАВШАЯ сторона! Значит, что, кто должен кому выплачивать!?)😜)
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12 час.
Homo Sapiens
получат они репарации -- от мёртвого осла уши!
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8 час.

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