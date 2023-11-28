Минюст Украины: Киев не пойдёт на мир с Москвой без репараций

Не будет укрорейха - и вопроса репараций не будет.

Надежда

Ну, слушай, зачем ты взяла себе несоответствующую уму кличку, скорее, нужно было назваться ТУПАЯ!) Запомни, неоспоримую вещь, Репарации выплачивает ПРОИГРАВШАЯ сторона! Значит, что, кто должен кому выплачивать!?)😜)