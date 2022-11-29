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Эрдоган: Турция не будет отчитываться за проведение операций на севере Сирии и Ирака

Эрдоган: Турция не будет отчитываться за проведение операций на севере Сирии и Ирака

Анкара не должна ни перед кем отчитываться за проведение операции на севере Сирии и Ирака. Об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

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