Дэвид Харбор начал изменять Лили Аллен за три года до того, как она нашла его профиль на сайте знакомств

49-летний Дэвид Харбор, недавно расставшийся с 39-летней Лили Аллен после четырех лет брака, начал изменять ей как минимум за три года до того, как она обнаружила его профиль на сайте знакомств.
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