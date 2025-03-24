«Азимут» разработал первый в России комплекс идентификации по радужной оболочке глаза

Фото: Производственная компания «Азимут» Производственная компания «Азимут» Госкорпорации Ростех разработала первый на отечественном рынке программно-аппаратный комплекс (ПАК) биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза.
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