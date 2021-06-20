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Украинская актриса назвала Зеленского «заигравшимся мальчиком»

Украинская актриса назвала Зеленского «заигравшимся мальчиком»

Глава украинского государства Владимир Зеленский является заигравшимся мальчиком, который отбросил страну в Средневековье.

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Вилен Очаковский
Моя иллюстрация к откровению от Любови Титаренко: http://prostopravda.ru/chernovik/pochemu-oni-sebya-tak-vedut/
Сергей Дмитриев
...У Зельца рецедив юношеской тошнотности в тяжёлой форме.Безнадюга полная...

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