Украинская актриса назвала Зеленского «заигравшимся мальчиком»

МОЯ СТРАНАПолитикаУкраинская актриса назвала Зеленского «заигравшимся мальчиком» Глава украинского государства Владимир Зеленский является заигравшимся мальчиком, который отбросил страну в Средневековье.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВОВилен ОчаковскийМоя иллюстрация к откровению от Любови Титаренко: http://prostopravda.ru/chernovik/pochemu-oni-sebya-tak-vedut/Сергей Дмитриев...У Зельца рецедив юношеской тошнотности в тяжёлой форме.Безнадюга полная...Комментировать
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