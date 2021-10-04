Северное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризис

Последние новостиОбществоСеверное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризисНикто до сих пор не научился контролировать погоду. Однако делать более-менее точные прогнозы синоптики уже умеют.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАВАнатолий ВорончихинКак у гадалки - Будет у Вас все хорошо, но не обойдется и без плохого..., будет вам тепло, но и не обойдется и без холода... Зачем такие синоптики, которые хуже гадалок предсказывают погоду...Андрейа других и не бываетКомментировать
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