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Северное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризис

Северное полушарие ждёт очень суровая зима, которая вызовет глобальный кризис

Никто до сих пор не научился контролировать погоду. Однако делать более-менее точные прогнозы синоптики уже умеют.

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Анатолий Ворончихин
Как у гадалки - Будет у Вас все хорошо, но не обойдется и без плохого..., будет вам тепло, но и не обойдется и без холода... Зачем такие синоптики, которые хуже гадалок предсказывают погоду...
Андрей
а других и не бывает

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