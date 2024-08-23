Казахстанский RBK Bank усилил контроль за операциями, связанными с РФ

Казахстанский розничный банк RBK Bank уведомил клиентов о том, что при зачислении входящих и исходящих платежей, а также переводов, связанных с Россией и Беларусью, он вправе временно останавливать операцию.
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