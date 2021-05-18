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Увидела на рынке в Узбекистане разноцветных цыплят, продавец сказал: «Это новый вид». Выяснила, как они такими становятся

Увидела на рынке в Узбекистане разноцветных цыплят, продавец сказал: «Это новый вид». Выяснила, как они такими становятся

Практически в каждом городе Узбекистана я захожу на рынок. Не только для того, чтобы прикупить вкусных овощей и фруктов.

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Сергей
Понабираются разной ..уйни из живодёрни Гейропы и Америки, только там модно красить перед Пасхой не яйца, а цыплят, ещё в стадии эмбриона. Наигравшись этих цыплят тогда просто выбрасывают. Вот она, гуманность Гейропы, всё во благо демократии.
Элина Морозова
Тут про Узбекистан)))))
Сергей
Так и я говорю, про Узбекистан, у них раньше не красили цыплят, эту хрень они переняли в Гейропе и сша.

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