Увидела на рынке в Узбекистане разноцветных цыплят, продавец сказал: «Это новый вид». Выяснила, как они такими становятся

Элина МорозоваУвидела на рынке в Узбекистане разноцветных цыплят, продавец сказал: «Это новый вид». Выяснила, как они такими становятся Практически в каждом городе Узбекистана я захожу на рынок. Не только для того, чтобы прикупить вкусных овощей и фруктов.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейПонабираются разной ..уйни из живодёрни Гейропы и Америки, только там модно красить перед Пасхой не яйца, а цыплят, ещё в стадии эмбриона. Наигравшись этих цыплят тогда просто выбрасывают. Вот она, гуманность Гейропы, всё во благо демократии.Элина МорозоваТут про Узбекистан)))))СергейТак и я говорю, про Узбекистан, у них раньше не красили цыплят, эту хрень они переняли в Гейропе и сша.Комментировать
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