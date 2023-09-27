«Севастополь будет гореть, камня на камне не останется!» – Гордон опять злит Соловьёва

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Sergey Ivanov

А я бы не стал так легкомысленно относиться к этим угрозам. Мы имеем дело не с папуасами, как любят американцы, а с сильным противником, у которого есть мощная военная промышленность. Кстати: Почему она до сих пор не уничтожена? Почему работают заводы? Почему на Севастополь нападают морские и воздушные дроны украинской разработки? А известно ли читателю, что на Украине действует сеть атомных электростанций? Вот вопрос: Сколько плутония они успели наработать за этот год? И специалисты у них есть, можете спрятать свою презрительно- высокомерную улыбочку. Ну и что делать будем, господа идиот- патриоты?