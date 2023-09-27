Политнавигатор Украина в ближайшее время готовит удары по России мощнейшим секретным оружием, способным бить более, чем на 1000 километров.
«Севастополь будет гореть, камня на камне не останется!» – Гордон опять злит Соловьёва
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Нужно выловить Гордона и повесить за яйца!
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16 час.
SI
Sergey Ivanov
А я бы не стал так легкомысленно относиться к этим угрозам. Мы имеем дело не с папуасами, как любят американцы, а с сильным противником, у которого есть мощная военная промышленность. Кстати: Почему она до сих пор не уничтожена? Почему работают заводы? Почему на Севастополь нападают морские и воздушные дроны украинской разработки? А известно ли читателю, что на Украине действует сеть атомных электростанций? Вот вопрос: Сколько плутония они успели наработать за этот год? И специалисты у них есть, можете спрятать свою презрительно- высокомерную улыбочку. Ну и что делать будем, господа идиот- патриоты?
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11 час.
Алексей Тан
Иудейчик Сердж... радуется... маленькая а радость... плюнуть в Русских.
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9 час.
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