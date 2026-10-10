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Орловская область вошла в топ регионов России по страхованию скота

Орловская область вошла в топ регионов России по страхованию скота

На профильной сессии крупнейшей агропромышленной выставки «Золотая осень» Минсельхоз РФ и Национальный союз агростраховщиков (НСА) подвели итоги развития субсидируемого страхования в отрасли.

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