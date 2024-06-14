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Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Работу кандидатов и команды за последние пять лет будут оценивать жители города Обсуждение основных программ и планов развития столицы на последующие годы прошло на этой неделе в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с кандидатами, представляющими партию «Единая Россия» на ближайших выборах нового состава МГД.

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