Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Работу кандидатов и команды за последние пять лет будут оценивать жители города Обсуждение основных программ и планов развития столицы на последующие годы прошло на этой неделе в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с кандидатами, представляющими партию «Единая Россия» на ближайших выборах нового состава МГД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии