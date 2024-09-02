В Steam можно бесплатно забрать пиксельную RPG 2021 года с положительными отзывам...

В Steam можно бесплатно забрать пиксельную RPG 2021 года с положительными отзывами, в которой доступно 6 персонажей на выборВ сервисе Steam на полностью бесплатную модель распространения перешла еще одна игра, у которой к слову положительные отзывы на момент написания новости.