В Тарко-Сале подрядчик начал обустройство автобусных остановок у кладбища

В Тарко-Сале начали обустраивать автобусные остановки в районе кладбища. Об этом местные жители просили во время Честного маршрута губернатора Дмитрия Артюхова, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
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