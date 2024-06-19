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Братья по оружию

Братья по оружию

ОЛЕГ  ЛАВРОВ визит Начальника в КНДР обещает стать ну очень уж интересным, особенно с учетом ультиматума от 14 июня сего года.

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Комментарии
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Борис Воробьев
В будущем можно предположить возникновение ожидаемого триумвирата -Россия-Китай-Иран. В этому Союзу возможно присоединение КНДР, Афганистана и Вьетнама. И этот Союз будет непобедим никакими странами Западной Европы, США, Японии и Австралии. Все страны Союза расположены вместе, что создает силу сжатого кулака, тогда, как положение противоположной сторона можно сравнить с  растопыренными пальцами ладони, которые можно отрубать по очереди!
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8 час.
Семен Демин
Что,  РФ до сих пор соблюдает санкции против КНДР?!  Это смешно и дико!  Самим себе связывать руки! Пятая колонна или мазохизм?!
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42 мин.

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