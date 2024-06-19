Братья по оружию

Борис Воробьев

В будущем можно предположить возникновение ожидаемого триумвирата -Россия-Китай-Иран. В этому Союзу возможно присоединение КНДР, Афганистана и Вьетнама. И этот Союз будет непобедим никакими странами Западной Европы, США, Японии и Австралии. Все страны Союза расположены вместе, что создает силу сжатого кулака, тогда, как положение противоположной сторона можно сравнить с растопыренными пальцами ладони, которые можно отрубать по очереди!