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Небензя посоветовал Западу ждать "самых плохих новостей" на Украине

Небензя посоветовал Западу ждать "самых плохих новостей" на Украине

РИА Новости/Сергей Аверин Военные планы Киева провалились, и теперь Западу стоит ждать "самых плохих новостей" из Украины, – заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 29 декабря.

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