Сербия отказала Украине в экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова

5 октября апелляционный суд в Нише, Сербия, принял решение отказать в экстрадиции экс-генерала Андрея Наумова, бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ).
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