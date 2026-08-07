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Зеленский пожаловался на удручающее положение ВСУ под Славянском

Зеленский пожаловался на удручающее положение ВСУ под Славянском

Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, в ходе которого обсуждалась обстановка на Донбассе.

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