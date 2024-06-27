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Царьград

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Конгрессмен Молеран: Китай строит в 540 раз больше кораблей, чем США

Конгрессмен Молеран: Китай строит в 540 раз больше кораблей, чем США

На долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения.Член Палаты представителей США от штата Мичиган Джон Молеран заявил, что Америка катастрофически отстаёт от Китая в вопросе кораблестроения.

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