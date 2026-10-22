© Владимир Астапкович/РИА НовостиСпустя 3,5 года комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о дистанционной розничной продаже вина, произведенного из выращенного на территории России винограда, через сайт и отделения «Почты России».
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