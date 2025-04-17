В Совфеде работают над вторым пакетом законопроектов об антифроде

В условиях глобальной цифровизации Россия сталкивается с новыми рисками. Для эффективного противодействия киберпреступникам и финансовым мошенникам недавно был принят закон об антифроде, так называемый первый пакет.
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