Тирзепатид оказался эффективнее семаглутида для снижения массы тела

Американские ученые провели масштабное исследование, чтобы определить, какой из двух популярных препаратов - семаглутид или тирзепатид - лучше помогает пациентам с избыточным весом сбросить лишние килограммы.
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