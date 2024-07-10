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Тирзепатид оказался эффективнее семаглутида для снижения массы тела

Тирзепатид оказался эффективнее семаглутида для снижения массы тела

Американские ученые провели масштабное исследование, чтобы определить, какой из двух популярных препаратов - семаглутид или тирзепатид - лучше помогает пациентам с избыточным весом сбросить лишние килограммы.

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