Тульская учительница Фомина рассказала, как баланс между школой и отдыхом сохранит любовь к работе

Торжественная линейка, перемены, булочки в столовой – у каждого из нас свои школьные воспоминания. Сегодня мы можем еще раз поблагодарить учителей, ведь 24 января отмечается Международный день образования.
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