Vasily Golov

Украина распространила на Западе фейк об ударе России по мирным объектам в Чернигове.Что Россия не отвечает симметрично или ей не позволено.Украине позволено бить по больницам,рынкам,жилым домам.Гуманизм не приводит к победе.Какие российцс кие СМИ использовали СМИ дружественных государств для размещение удара по больнице,школе,институту?Не умеют и не обучали этому.