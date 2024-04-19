Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Непослушные. Потрясающий объем украинской глупости

Непослушные. Потрясающий объем украинской глупости

Украина не будет слушать США и продолжит наносить удары по российским НПЗ, поскольку США не дают Киеву системы Patriot.

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Комментарии
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Vasily Golov
Украина распространила на Западе фейк об ударе России по мирным объектам в Чернигове.Что Россия не отвечает симметрично или ей не позволено.Украине позволено бить по больницам,рынкам,жилым домам.Гуманизм не приводит к победе.Какие российцс кие СМИ использовали СМИ дружественных государств для размещение удара по больнице,школе,институту?Не умеют и не обучали этому.
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11 час.
VG
Vasily Golov
Сколько украинцев останется после СВО?От этой печки надо танцевать.Когда Вы восстанавливали Украину?Для чего?
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11 час.
М
Мария
Интересно, куда этот Кулеба побежит? В Англию? В США?
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8 час.

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