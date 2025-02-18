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  • Регина Толстоброва
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Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Царьград © Dmitry Chasovitin/Globallookpress Евгений Куйвашев стоит во главе Свердловской области с 2012 года.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
свято место пус то не бывает. Пусть хоть все  уйдут.
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22 час.
Анатолий ashkourin
Уйдет Хуйвашев,придет Нашхуев,от этого ничего не изменится...
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21 час.
Владимир Елкин
Смена одного на другого демагога что-то изменит? Екатеринбург нужно чистить сталинским бреднем! При Сталине половина так называемой екатеринбургской &quot;элиты&quot; вместе с руководством Козлоцентра имени пьяницы работали бы кайлом и лопатой!
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15 час.
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