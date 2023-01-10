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10 января отмечается День инженера-механика ВМФ России

10 января отмечается День инженера-механика ВМФ России

В 1996 году Главнокомандующим ВМФ России была установлена праздничная дата чествования инженеров-механиков военно-морского флота РФ.

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