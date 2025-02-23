Путин предупредил о новых военных угрозах России после СВО

Владимир Соловьев ЗАПАД УЖЕ НАЧАЛ ЛИХОРАДОЧНО ГОТОВИТЬСЯ К БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ. ВОТ И ТРАМП ПОГОВАРИВАЕТ О ВЗАИМНОМ СОКРАЩЕНИИ СВОИХ ВООРУЖЕНИЙ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ. ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ БУРАТИНО ИЗ СКАЗКИ ПРО НЕГО - "ИЩИ ДУРАКА"!

ЕБ Евгений Бут Вы с Сивковым лично виделись, разговаривали с ним?