Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Какая  мерзость  - поздравлять подонка и врага  России!!!!!!!!!!!!!!!!!!Делегация «Единой...
  • Юрий Воробьев
    А заодно приравнять к социально-опасным животным зоозащитников, обеспечившим собакам свободное проживание и охоту в г...В Ставрополе стая...
  • Александр
    Дума тут при чём,идиот?Правила содержания животных существуют и их никто не отменял.Вполне разумные правила.В Ставрополе стая...

Путин предупредил о новых военных угрозах России после СВО

Путин предупредил о новых военных угрозах России после СВО

Президент Владимир Путин предупредил о новых военных угрозах России после окончания СВО. Как объяснил URA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ЗАПАД УЖЕ НАЧАЛ ЛИХОРАДОЧНО ГОТОВИТЬСЯ К БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ. ВОТ И ТРАМП ПОГОВАРИВАЕТ О ВЗАИМНОМ СОКРАЩЕНИИ СВОИХ ВООРУЖЕНИЙ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ. ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ БУРАТИНО ИЗ СКАЗКИ ПРО НЕГО - &quot;ИЩИ ДУРАКА&quot;!
Ответить
12 час.
ЕБ
Евгений Бут
Вы с Сивковым лично виделись, разговаривали с ним?
Ответить
12 час.
alik3456 Джексон
После СВО будет новая угроза, только уже внутри страны. Сколько аксакалов запустили и нахрена? Путин сказал ,что будете пыль глотать... Вот это касается кремля...
Ответить
4 час.
наверх