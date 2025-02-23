Президент Владимир Путин предупредил о новых военных угрозах России после окончания СВО. Как объяснил URA.
Путин предупредил о новых военных угрозах России после СВО
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Владимир Соловьев
ЗАПАД УЖЕ НАЧАЛ ЛИХОРАДОЧНО ГОТОВИТЬСЯ К БУДУЩЕЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ. ВОТ И ТРАМП ПОГОВАРИВАЕТ О ВЗАИМНОМ СОКРАЩЕНИИ СВОИХ ВООРУЖЕНИЙ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ. ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ БУРАТИНО ИЗ СКАЗКИ ПРО НЕГО - "ИЩИ ДУРАКА"!
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12 час.
ЕБ
Евгений Бут
Вы с Сивковым лично виделись, разговаривали с ним?
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12 час.
alik3456 Джексон
После СВО будет новая угроза, только уже внутри страны. Сколько аксакалов запустили и нахрена? Путин сказал ,что будете пыль глотать... Вот это касается кремля...
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4 час.
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