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РИА Новости показало видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении

РИА Новости показало видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении

Российские СМИ распространяют видеозапись, на которой запечатлено сражение с участием бойцов второго батальона первой Славянской бригады Донецкой Народной Республики в одном из районов линии фронта, находящихся около населённого пункта Авдеевка.

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