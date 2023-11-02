На трассе "Скандинавия" 2 ноября трижды полностью перекроют движение

Причиной задержек для автомобилистов станут работы на сетях.Работы по реконструкции участка трассы "Скандинавия" с 100-го по 134-й километр в Выборгском районе Ленобласти станут причиной задержек в пути для автомобилистов 2 ноября.
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