Глава ДНР Пушилин: ВСУ нужно отодвинуть на 150 км, чтобы прекратить обстрелы ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) республики Денис Пушилин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что армию Украины необходимо задвинуть на 150 километров, чтобы прекратить обстрелы территории ДНР.
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