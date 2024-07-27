Global Times: Запад потерял доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Об этом заявил научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, его процитировало издание Global Times.
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