«Спешит на работу»: в Приморье леопард снова отличился у фотоловушки

В нацпарке «Земля леопарда» показали кадры, как дикий «котик» спешит по своим делам. Разгуливающий по лесу леопард попал на камеру фотоловушки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал amurleo_land.
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