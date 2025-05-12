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Баффет наконец накопил достаточно для выхода на пенсию, а в OpenAI выкатили новый хитрый план

Баффет наконец накопил достаточно для выхода на пенсию, а в OpenAI выкатили новый хитрый план

﻿﻿Самые интересные финансовые и технологические новости из России и мира на этой неделе: ВВП России, возможно, начал снижаться, Трамп хочет ввести пошлины на иностранные фильмы, появился стартап-преемник Theranos, некоммерческая организация OpenAI сохранит контроль над своей коммерческой частью, новые кражи криптовалюты во Франции и новый Папа Римский Лев.

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