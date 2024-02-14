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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульские мастера изготовят оборудование для отопления белорусского города

Барнаульские мастера изготовят оборудование для отопления белорусского города

"Сибэнергомаш – БКЗ" выполняет обязательства по договору для витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго" Фото: Минпромэнерго Алтайского края Специалисты барнаульского предприятия изготовят оборудование для отопления предприятий и социальных объектов города Витебск в Республике Беларусь.

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