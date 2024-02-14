Барнаульские мастера изготовят оборудование для отопления белорусского города

"Сибэнергомаш – БКЗ" выполняет обязательства по договору для витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго" Фото: Минпромэнерго Алтайского края Специалисты барнаульского предприятия изготовят оборудование для отопления предприятий и социальных объектов города Витебск в Республике Беларусь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии