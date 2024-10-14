В правительстве Севастополя рассказали о сотнях тысяч посетителей «Нового Херсонеса»

Со времени открытия комплекс «Новый Херсонес» уже посетили больше 700 тысяч человек. Об этом заявила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко в ходе конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».
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