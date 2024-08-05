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Китай

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Украина получила истребители F-16 -- В. Зеленский

Киев, 4 августа /Синьхуа/ -- Украина получила первую партию американских истребителей F-16. Об этом в воскресенье в "Телеграме" сообщил президент страны Владимир Зеленский, не уточнив, о каком количестве самолетов идет речь.

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