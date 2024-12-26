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Во время крушения Embraer 190 под Актау погибла жительница Екатеринбурга

Во время крушения Embraer 190 под Актау погибла жительница Екатеринбурга

Общее число жертв после падения самолёта составило 38 человек.Жительница Екатеринбурга Нармина Игидова, находившаяся на борту самолёта, потерпевшего крушение в Казахстане, не выжила.

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