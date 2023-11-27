Эксперты поспорили о мерах в отношении антироссийски настроенных деятелей культуры @ Скриншот из видео/Артем Геодакян/Вячеслав Прокофьев/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов В Россию продолжают возвращаться деятели культуры, которые ранее отметились эпатажными выходками и критикой в адрес ВС РФ.
Что России делать с «поп-возвращенцами»
Комментарии
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Валентин Щербаков
Это не поп-возвращенцы, это поп-извращенцы, подонки и предатели. Нам, в РОССИИ, не нужна и не приемлема их продажная и извращенная бескультура, их взгляды на секс и употребление наркоты. Им нечего делать в стране, которую они так легко продали....
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1 час.
Андрей Мирошкин
Первое предложение этой статьи: "В Россию продолжают возвращаться деятели культуры....". Ни одной фамилии деятелей культуры в статье так и не обнаружил.
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1 час.
валерий тимофеев
Для возвращенцев, которые еще не совсем потеряли человеческий образ, не намели своей метлой на уголовный срок, чтобы сами себя содержали и кормили, выдать по 1 гектару земли на Дальнем Востоке, пусть живут и трудятся, кормят себя и свои семьи, не хотят, лишать гражданства и вон из страны!
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35 мин.
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