Что России делать с «поп-возвращенцами»

Валентин Щербаков Это не поп-возвращенцы, это поп-извращенцы, подонки и предатели. Нам, в РОССИИ, не нужна и не приемлема их продажная и извращенная бескультура, их взгляды на секс и употребление наркоты. Им нечего делать в стране, которую они так легко продали....

Андрей Мирошкин Первое предложение этой статьи: "В Россию продолжают возвращаться деятели культуры....". Ни одной фамилии деятелей культуры в статье так и не обнаружил.