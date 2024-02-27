Граждане Молдовы смогут путешествовать в ЕС с удостоверением личности

С 2025 года граждане Республики Молдова смогут ездить в страны Евросоюза с удостоверением личности, заявил директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova.
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