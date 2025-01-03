Рэпер Гуф и владелец рехаба запустили новый проект

Рэпер Гуф, известный своим бурным прошлым, нашел неожиданного партнера в новом бизнес-проекте. Алексей Долматов, более известный под сценическим псевдонимом Гуф, совместно с Антоном Соколовым, владельцем реабилитационной клиники, в которой проходил лечение после дебоша, учредили компанию ООО «Дома».
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