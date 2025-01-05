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«Никогда не видел, чтобы за столкновение головами назначали пенальти. Это происходит на каждом угловом!» Линекер об 11-метровом в матче «Арсенала» и «Брайтона»

Матч 20-го тура АПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. На 61-й минуте в ворота «канониров» после проверки ВАР был назначен пенальти.

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